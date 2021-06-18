Сидела посреди дороги и махала руками водителям: в Киеве заметили обнаженную девушку (фото)

Девушку уже не впервые замечают в Киеве.

В Киеве на мосту возле Гидропарка заметили странную девушку. Она сидела посреди дороги обнаженной и махала руками водителям.

Об этом сообщает Kyiv Media.

По данным издания, ранее эту девушку уже замечали посреди трассы, однако еще несколько дней назад она была одетой. Тогда она лежала на дороге и махала водителям рукой.

На этот раз неизвестна уже сидела посреди дороги обнаженной и приветствовалась с водителями.

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