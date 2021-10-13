Сидел с фонариком и не реагировал на сигналы машиниста: в Киеве поезд сбил мужчину (фото)

45-летнего мужчину без сознания госпитализировали.
В Киеве поезд сбил мужчину.
Чрезвычайное происшествие произошло на платформе "Сырец".
Об этом сообщает "Магнолия.TV".
Машинист поезда рассказал, что заметил мужчину на путях за 150 метров. Ему немедленно начали сигналить, чтобы предупредить об опасности. Но мужчина продолжал сидеть с фонариком и не реагировал на сигналы машиниста.
В электричке задействовали экстренное торможение, однако оно уже не помогло.
45-летнего пострадавшего без сознания госпитализировали.
Напомним, в Фастовом грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде.