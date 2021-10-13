Сидел с фонариком и не реагировал на сигналы машиниста: в Киеве поезд сбил мужчину (фото)

Сидел с фонариком и не реагировал на сигналы машиниста: в Киеве поезд сбил мужчину (фото)

45-летнего мужчину без сознания госпитализировали.

В Киеве поезд сбил мужчину.

Чрезвычайное происшествие произошло на платформе "Сырец".

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Об этом сообщает "Магнолия.TV".

Машинист поезда рассказал, что заметил мужчину на путях за 150 метров. Ему немедленно начали сигналить, чтобы предупредить об опасности. Но мужчина продолжал сидеть с фонариком и не реагировал на сигналы машиниста.

В электричке задействовали экстренное торможение, однако оно уже не помогло.

45-летнего пострадавшего без сознания госпитализировали.

Напомним, в Фастовом грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде.

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