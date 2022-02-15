Схватили за ноги в последний момент: в Киеве патрульные спасли парня, который хотел прыгнуть из окна 12 этажа (жуткое видео 18+)

Копы затащили мужчину на балкон и, чтобы спасенный больше не причинил себе вреда, инспекторы применили наручники.

В Киеве патрульные спасли парня, который хотел прыгнуть из окна многоэтажки.

На днях неравнодушный киевлянин позвонил в полицию и сообщил, что видит мужчину, который наклонился с балкона на 12 этаже. По мнению очевидца, он хочет свести счеты с жизнью.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Инспекторы Инна Пилипюк и Денис Бундак немедленно отправились на улицу Подлесную. Прибыв на место, полицейские увидели полураздетого парня, стоявшего на перилах общего балкона 12-го этажа.

"К счастью, дверь на балкон была открыта. Первой мужчину увидела Инна, которая попыталась наладить с ним контакт, однако на ее слова он не реагировал и через мгновение покачнулся. В эту же секунду Инна сумела схватить его за ноги и не дала прыгнуть. Совместными усилиями патрульные затащили мужчину на балкон и, чтобы спасенный больше не причинил себе вреда, инспекторы применили наручники", — говорится в сообщении патрульной полиции.

Патрульные спасли парня, который хотел прыгнуть с многоэтажки На днях патрульные получили вызов: заявитель утверждал, что видит мужчину, перегнувшегося с балкона на 12-м этаже. По мнению очевидца, он хочет покончить с жизнью. Инспекторы Инна Пилипюк и Денис Бундак немедленно отправились на улицу Подлесную. Прибыв на место, полицейские увидели полураздетого гражданина, стоявшего на периле общего балкона 12-го этажа. К счастью, дверь к балкону была открыта. Первой мужа увидела Инна, которая попыталась наладить с ним контакт, однако на ее слова он не реагировал и через мгновение пошатнулся. В эту секунду Инна сумела схватить его за ноги и не дала прыгнуть. Совместными усилиями патрульные затянули мужчину на балкон и чтобы спасенный больше не причинил себе вреда, инспекторы применили наручники. Инспекторы вызвали на место бригаду медиков, госпитализировавших 24-летнего гражданина в больницу. Мы благодарны патрульным Инне и Денису, чьи решительные действия предотвратили непоправимое и спасли человеческую жизнь. #ПорядокЭтоты #Kyivpatrol #полициякиева #патрульная полиция Опубликовано Патрульная полиция Киева Вторник, 15 февраля 2022 г.

Инспекторы вызвали на место бригаду медиков, госпитализировавших 24-летнего парня в больницу.

Напомним, в Киеве сотрудник "Новой почты" бросился к охваченной огнем квартире, чтобы спасти женщину.

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