"Штрафы" за долги: в Киеве за просроченные платежи за тепло начисляют доплату

"Штрафы" за долги: в Киеве за просроченные платежи за тепло начисляют доплату

В "Киевтеплоэнерго" объясняют, что в платежки должников добавляют потери предприятия от инфляционных процессов и 3% годовых за пользование средствами.

В столице Украины абоненты "Киивтеплонерго" начали получать платежные квитанции, в которых, кроме стоимости неоплаченных услуг за отопление и горячую воду, указано еще дополнительную сумму. Как пояснили на предприятии, такие санкции они применяют из-за того, что тепловиков тоже штрафуют за просроченные платежи за газ. Что делать киевлянам в такой ситуации и почему доплату получили даже те, кто уже погасил долги, говорится 15 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Киевлянка Инна Звягинцева, которая живет в однокомнатной квартире на 15 этаже, получила в отопительный период платежки с огромными суммами через так называемый "небаланс", когда перерасход стоимости теплоснабжения дома расписывают на всех жителей. Пока она выясняла ситуацию во всех инстанциях и добивалась перерасчета, возник долг. На него же насчитали "штраф" — еще 628 гривен.

После публикации этой истории в соцсети выяснилось, что в такой ситуации оказалось немало киевлян. Причем штрафы на долги пришли даже тем, у кого задолженности нет.

В "Кивитеплоенерго" говорят, что за просрочку платежей предприятия за газ их штрафуют, поэтому они применяют к своим абонентам санкции. Как пояснил директор СП "Энергосбыт" Константин Лопатин, поскольку в связи с карантином нельзя применять пеню и штрафные санкции, то в квитанции вписывают потери от инфляционных процессов и 3% годовых за пользование средствами. "Эти финансовые компенсационные механизмы под запрет не подпадают", — отметил он.

Случаи, когда дополнительные суммы пришли тем, у кого нет долгов, в "Киевтеплоэнерго" объяснили тем, что штрафные санкции в июле — за долги, которые были еще в июне. Если потребитель все вернул, то в платежке за август новых доплат не будет.

"Размер этих финансовых санкций рассчитываются ежемесячно по алгоритму. Эта сумма меняется каждый месяц. И если долг не уменьшается, то эта сумма будет увеличиваться ", — предупредили на предприятии.

Как утверждают юристы, такие начисления со стороны "Киевтеплоэнерго" возможны только после судебного решения, иначе они противоправные.

"Всю ответственность за нарушение обязательств в договоре определяет только суд", — отметил адвокат Вадим Чунжин.

По поводу начислений от столичного предприятия теплокоммунэнерго уже готовится коллективный иск в суд. Для этого создана специальная группа в соцсети, к которой присоединяются те, кому на долги насчитали штрафы.

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