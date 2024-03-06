Штраф на миллионы или заключение: полиция ищет виновных в поджоге "Осокорковских лугов" (фото)

Следователи возбудили уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника в Дарницком районе.

В Киеве из-за масштабного пожара, который произошел на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга", полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полиции уточнили, что по указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда. В настоящее время устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба.

Совершившему поджег грозит штраф в 8,5 млн или лишение свободы на три года, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Эта территория имеет природоохранный статус – уничтожение флоры и фауны там строго запрещено.

Решением Киевского городского совета указанная территория объявлена ландшафтным заказником местного значения.

По предварительным данным огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в полночь пожар локализовали, а затем потушили. Они семь часов боролись с огнем. Отмечается, что пострадавших в пожаре нет.

Справка: "Экопарк Осокорки" – это место в Киеве для активного отдыха на природе. Здесь есть пойменные луга озера, молодой лес. На Осокорках сохранены уникальные дикие территории. Это нетипично для городов. Наибольшая ценность – водно-болотные угодья. Кроме озер, наибольшей ценностью "Экопарка Осокорки" является хорошо сохранившаяся экосистема левобережной поймы Днепра с уникальными для большого города природными ландшафтами пойменных лугов и богатым биоразнообразием. Кроме того, местность имеет и стратегическое значение. Рядом мусоросжигательный завод "Энергия", станция теплоснабжения "Позняки", Бортницкая станция аэрации — Экопарк существенно уменьшает негативное влияние этих объектов на Дарницкий район. И сейчас его начали застраивать: засыпают проливы между озерами, установили шлагбаум. Землю на левом берегу отдали под высотки еще при председательстве Александра Омельченко.

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