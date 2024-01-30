Шпионил за Третьей штурмовой бригадой: СБУ задержала в Киеве агента РФ

Задержанный агент пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный пытался выявить и передать агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.

"Также он "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы", — говорится в сообщении.

В СБУ обнаружили, что разведомости были нужны захватчикам для подготовки новой серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила агента в Киеве

По указанию российских спецслужб, задержанный агент пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе.

"В случае получения должности, злоумышленник планировал собирать тайную информацию о видах и количестве вооружений, производимых на мощностях оборонного объекта", — рассказали в пресс-службе.

Служба безопасности Украины разоблачила агента в Киеве

По данным следствия, задержанным оказался 52-летний житель столицы, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по г.Москве и московской области.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", – добавили в СБУ.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Добавим, Служба безопасности Украины ликвидировала в нашем государстве еще пять схем уклоняющихся. Они действовали в Киеве, Черновцах, Львове, Черкасской и Хмельницкой области.

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