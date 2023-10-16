Шокирующий опрос о Мариуполе в Киеве: Сеть возмущена ответами (видео)

Реагируя на видео с опросом о Мариуполе, украинцы в соцсетях пишут: "Ради кого лучшие люди нашей страны отдали свою жизнь?"

Журналисты опросили людей в Киеве, что они знают об обороне Мариуполя. Многие прохожие удивили своими расплывчатыми ответами и незнанием о подвиге защитников города, чем возмутили пользователей соцсетей.

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Опрос о Мариуполе в Киеве – видео

Журналисты Телеграм-канала "Украина 24/7" поинтересовались у прохожих на киевском Крещатике, что они знают об обороне Мариуполя. Никто из опрошенных на ролике не смог четко ответить на эти события полномасштабной войны, а некоторые признавались, что вообще не интересуются новостями.

"599-й день войны. Люди впервые услышали об "Азовстали". Без комментариев..." – говорится в подписи к видео.

"Ничего не знаю. Я не читаю новости. Я не люблю себя загружать плохими новостями, и я – за добро. А там все плохо и я не хочу себя нагружать", – сказал с улыбкой молодой парень.

"Да честно – без понятия", – ответил еще один парень.

Один и из мужчин дал очень расплывчатый ответ, мол, в Мариуполе все еще не закончилось:

"Плачевно закончилось для нас. Хотелось бы, чтобы закончилось не так, как оно закончилось, но оно не закончилось. Я считаю, что это не закончилось, что это все впереди".

Девушка, которая, судя по ее ответу, недавно вернулась из Германии, рассказала, что там якобы никто из украинцев не следит за новостями, потому что имеет более важные дела. В качестве примера девушка привела трудоустройство или получение помощи.

Шокирующий опрос о Мариуполе: киевляне удивили незнанием об обороне города

Реакция соцсетей на опрос о Мариуполе

Результаты опроса об обороне Мариуполя шокировали и возмутили большинство пользователей сети. Об этом свидетельствуют сообщения украинцев в соцсети X:

"Ради кого лучшие люди нашей страны отдали свою жизнь?"

"Это, надеюсь, шутка? Или люди действительно не знают, что ребята оттуда до сих пор в плену? Что каждый, кто сейчас в плену, не имеет права быть забытым и тому подобное…";

"Только что посмотрел видео, где у (не)людей спрашивают, "что вы знаете об обороне Мариуполя/АзовСталь", и стало очень досадно, что столько биомусора в городе. Если вы узнали себя в этих людях (не) поздравляю, вы долбо*об";

"С ноги в е*ало каждому, особенно первому, которому очень смешно. Это то, о чем я говорил, что в центре Киева очень сильно плавит", — написал, вероятно, боец ВСУ с ником Ярослав Харьковских.

"И что? Ну живут люди, как жили, государство не научилось беречь и воспитывать граждан, все закономерно, не надо злиться на этих людей, только пожалеть";

"Не забывайте, что это такая выборка. Дурачки есть и будут, и для видео их специально собрали, чтобы было острее";

"Это понятно, что вырвано из контекста именно тех, кто не знает ничего о Мариуполе, и я надеюсь, что большинство знает, что и как происходило. Но сам факт существования таких людей, сколько бы их ни было, меня лично выбешивает".

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