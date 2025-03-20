Шокирующая операция в Киеве: врачи вытащили из желудка ребенка огромный камень из волос

По словам медиков, это крайне редкое заболевание, возникающее из-за привычки грызть или глотать волосы.

В Киеве 13-летней девушке провели сложную операцию на желудке из-за редкого заболевания. Она в течение 5 лет проглатывала свои волосы, из-за чего в желудке сформировался трихобезоар — камень из волос, занимавший почти весь орган.

Об этом сообщили в Киевской городской детской больнице №1.

Медики рассказали, что девочку доставили в больницу из-за сильной боли в животе. Она не могла ни ходить, ни лежать. В ходе обследования выяснилось, что у пациентки перфоративная язва желудка.

Из-за привычки глотать волосы в стенке органа возникло отверстие, через которое пища попадала в брюшную полость, вызвав перитонит.

Врачи провели лапароскопическую операцию: через три прокола по 0,5 см зашили отверстие в желудке.

При вмешательстве они заметили, что орган значительно увеличен и заполнен плотной массой.

Тогда хирурги заподозрили впоследствии подтвердившийся трихобезоар.

Напомним, в Киеве к 11 годам лишения свободы приговорили бывшего участкового, изнасиловавшего малолетнего ребенка, а чтобы девочка молчала — угрожал "посадить в тюрьму ее родителей".

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