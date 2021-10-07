Шмыгаль рассказал детали о накопительной пенсионной системе в Украине

По словам Шмыгаля, после введения накопительной пенсионной системы ни бизнес, ни граждане не должны платить больший налог.
В Украине введут обязательную накопительную пенсионную систему. Впрочем, ее запуск не будет дополнительной нагрузкой ни на работников, ни на работодателей.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума 7 октября.
По его словам, за последние 30 лет Украина "не смогла ввести накопительный уровень пенсионной системы". И ни бизнес, ни украинцы не хотят брать на себя дополнительное финансовое бремя, связанное с введением накопительной системы.
"Мы будем вводить накопительную пенсионную систему по формуле 1+1, то есть по НДФЛ будет забираться одна частица, с ЕСВ вторая частица без нагрузки на бизнес, без нагрузки на людей, чтобы создать доверие", — пояснил глава правительства.
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