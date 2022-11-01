Школы в Киевской области возвращаются к онлайн-обучению из-за угрозы обстрелов

Решение приняли из-за угрозы российских обстрелов по территории Киевщины.
Заведения общего среднего образования в Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона.
Заведения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.
В случае других изменений в учебном процессе в ОВА проинформируют дополнительно.
Напомним, утром 1 ноября жители Киевской области сообщали о взрывах. Людей успокоили – в Вышгородском районе работают саперы. Учения будут продолжаться в течение дня.
Читайте также: