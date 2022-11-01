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Школы в Киевской области возвращаются к онлайн-обучению из-за угрозы обстрелов

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Школы в Киевской области возвращаются к онлайн-обучению из-за угрозы обстрелов

Фото: Pexels

Решение приняли из-за угрозы российских обстрелов по территории Киевщины.

Заведения общего среднего образования в Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона.

Заведения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

В случае других изменений в учебном процессе в ОВА проинформируют дополнительно.

Напомним, утром 1 ноября жители Киевской области сообщали о взрывах. Людей успокоили – в Вышгородском районе работают саперы. Учения будут продолжаться в течение дня.

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