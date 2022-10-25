Школы Киевской области возвращаются к очной или смешанной учебе

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области 24 октября.

Все учебные заведения Киевской области 26 октября смогут возобновить обучение в очном и смешанном форматах.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Ситуация в области позволяет возобновить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учеников при наличии обустроенного укрытия", — говорится в сообщении.

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Напомним, учебные заведения Киева и области перевели полностью на дистанционное обучение после массированной атаки россиян 10 октября на 13 областей и столицу Украины. Тогда от вражеских обстрелов погибли 20 человек, травмированы 108 человек.

14 октября КОВА сообщила, что все учебные заведения Киевской области из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов будут работать дистанционно. Планировалось, что такая форма обучения продлится до 28 октября.

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