Школы Киевской области возвращаются к очной или смешанной учебе

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области 24 октября.
Все учебные заведения Киевской области 26 октября смогут возобновить обучение в очном и смешанном форматах.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"Ситуация в области позволяет возобновить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учеников при наличии обустроенного укрытия", — говорится в сообщении.
Напомним, учебные заведения Киева и области перевели полностью на дистанционное обучение после массированной атаки россиян 10 октября на 13 областей и столицу Украины. Тогда от вражеских обстрелов погибли 20 человек, травмированы 108 человек.
14 октября КОВА сообщила, что все учебные заведения Киевской области из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов будут работать дистанционно. Планировалось, что такая форма обучения продлится до 28 октября.
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