Школьная сценка с "избиением" военного: детей посетят представители ТЦК

В Киеве педагог-организатор школы №309, где дети показали сценку с "избиением" сотрудника ТЦК, написала заявление на увольнение.

Об этом сообщила директор школы №309 Дарницкого района Киева Ольга Тимошенко в комментарии "КИЕВ24".

Директор школы рассказала о подробностях происшествия. По словам Ольги Тимошенко, она предварительно пересматривала это выступление и такой конечности там не было. Дети отметили, что это была именно их инициатива.

Женщина предполагает, что педагог-организатор знала о таком варианте конечности, поскольку школьники репетировали несколько вариантов завершения представления.

Впрочем, Тимошенко отметила, что не знала о таком варианте выступления.

Директор школы убеждает, что после этой ситуации будут приняты много мер и разговоров с детьми.

В частности, учащихся 18 февраля приедут представители ТЦК.

Сама же педагог написала заявление на увольнение. Директор об этом сожалеет, поскольку "учительница очень квалифицированная и сама из военной семьи".

Отметим, сценку с избиением сотрудников ТЦК разыграли столичные ученики в День влюбленных. Видео с концерта опубликовал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

В школе Киева показали сценку избиения военного ТЦК

Ранее сообщалось, что в Киеве школьники играли в "ТЦК" и чуть не покалечились.

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