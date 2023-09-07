Шестерым российским захватчикам, которые мародерили во время оккупации Киевщины, объявлены подозрения: фото

Военные преступники не гнушались ничем – они забрали даже лыжные костюмы, обувь и лыжи.

Шестерым российским захватчикам, которые мародерили во время оккупации Киевщины, объявлены подозрения. Военные преступники не гнушались ничем – они забрали серебряные медали об окончании школы и именные наградные медали, изготовленные не из драгоценного металла. Также оккупанты похитили даже лыжные костюмы, обувь и лыжи.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным правоохранителей, россияне во время временной оккупации села Богдановка Киевской области в марте 2022 года поселились в одном из домов и разграбили все имущество.

Захватчики снимали свои действия, чтобы похвастаться "подвигами" перед родственниками в России.

Полицейские установили, что к этому военному преступлению причастны:

четыре командира отделений зенитно-ракетной батареи №6 танкового полка воинской части N93992 центрального военного округа вс рф;

два стрелка-зенитчика этого подразделения.

Фото: Нацполиция

Во время оккупации села они вместе с другими захватчиками ворвались в дом, в подвале которого скрывались от обстрелов жители села. Россияне поиздевались над людьми, одного из них ранили.

Фото: Нацполиция

Эти шестеро из них остались проживать в доме и вывезли из него все ценное имущество потерпевшего, загрузив его на БМП.

Фото: Нацполиция

В целом россияне похитили из этого дома имущества более чем на 223 тысячи гривен.

Фото: Нацполиция

Среди похищенного – дорогостоящие электроинструменты, бытовая техника, серебряные и золотые украшения, одежда, спортивное снаряжение, телевизор, принтер, серебряные ложки и т.д.

Фото: Нацполиция

Напомним, полицейские сообщили о подозрении оккупанту из Бурятии, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины.

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