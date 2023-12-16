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Шестая воздушная атака на Киев с начала месяца: все вражеские цели уничтожила ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Шестая воздушная атака на Киев с начала месяца: все вражеские цели уничтожила ПВО

Враг атаковал столицу группами, волнами и по разным направлениям. / Фото: ТСН.ua

КМВА опубликовала первые данные о шестой воздушной атаке на Киев с начала декабря.

Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года.

Об этом идет речь в сообщении КМВА в социальных сетях.

Тогда русские постоянно меняли, комбинировали, дежурили виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БпЛА, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят в Киев поочередно, сменяя друг друга.

Сегодня ночью, после трех дней баллистических угроз, враг снова бросил на столицу боражирующие боеприпасы «Shahed». БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

"В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал. Враг усилил воздушные удары по главному городу страны. Поэтому прошу всех киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности! Берегите себя и близких!", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее в Киеве раздались взрывы: сработало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
154
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