Шесть тысяч долларов за могилу: в Киеве коммунальщики продавали места на кладбищах (фото, видео)

Шесть тысяч долларов за могилу: в Киеве коммунальщики продавали места на кладбищах (фото, видео)

Злоумышленников задержали во время получения взятки.

В Киеве разоблачили должностных лиц ритуальной службы специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО", которые требовали взятки за места на кладбище.

Об этом сообщили в СБУ.

Так, работники коммунального предприятия и посредники, представлялись сотрудниками киевских кладбищ, требовали за место для захоронения от 3 до 6 тысяч долларов. За эти деньги они гарантировали место для могилы.

"Задокументировано факт получения злоумышленниками 3 и 5 тысяч долларов за выделение двух мест на Лесном кладбище. Правоохранители задержали одного из посредников при получении 6 тысяч долларов США за выделение еще одного места для захоронения", — сообщили в СБУ.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, во Львове разоблачили налоговика, который получал откаты за продажу алкоголя и табака.

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