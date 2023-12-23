Схема на 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов: арестован чиновник Минобороны (фото, видео)

Чиновник будет находиться под стражей по меньшей мере до 19 февраля 2024 года.

В Киеве суд избрал меру пресечения чиновнику Министерства обороны Украины, которого подозревают в схеме на 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для украинской армии.

Об этом сообщила спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора суд избрал руководителю Главного управления Минобороны меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога", — рассказала Максимец.

Чиновник будет находиться под стражей по меньшей мере до 19 февраля 2024 года.

Напомним, в Минобороны говорят, что деньги вернут. По словам представителя Минобороны Иллариона Павлюка, юристы изучают механизмы, как правильно сейчас расторгнуть контракт и вернуть деньги, переданные производителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.

Скандал с закупкой снарядов для ВСУ

Накануне стало известно, что СБУ в сотрудничестве с Министерством обороны смогла ликвидировать коррупционную схему. Она касалась приобретения боеприпасов для военных.

В Киеве задержали руководителя одного из управлений ведомства, причастного к сделке. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Злоумышленник безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером. После продления старого договора иностранной фирме-посреднику перечислили около 1,5 миллиарда гривен. Это на 30% дороже, чем было бы при условии прямых поставок.

СБУ задержали чиновника Минобороны на хищении

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