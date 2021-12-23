Схема года: в Киеве девушки искали богатых мужчин и выманивали деньги на свиданиях с помощью еды (фото)

Схема года: в Киеве девушки искали богатых мужчин и выманивали деньги на свиданиях с помощью еды (фото)

Молодым девушкам и парням грозит до 12 лет тюрьмы.

В Киеве задержали мошенников, которые придумали новую схему обмана. Молодые девушки в соцсетях знакомились с богатыми мужчинами и назначали свидание в определенном кафе. Там с помощью еды они выманивали деньги у потерпевших.

Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Создали "кафе" на Печерске

Для этого подельники арендовали помещение в Печерском районе столицы и замаскировали его под кафе. В Сети они разместили анкеты девушек, которые ищут состоятельных кавалеров.

Национальная полиция Киева

Заказывали муляж за тысячи гривен

На свидании девушка якобы заказывала дорогой алкоголь и еду на вынос, а вечер обещала продолжить в другом месте. Затем мужчины рассчитывались, а девушка забирала с собой заказ в пакете. На самом деле это был муляж и в нем не было никаких продуктов.

На выходе из кафе злоумышленница оставляла мужчину, возвращалась в кафе за оплаченным "заказом" и передавала его, чтобы использовать с другим потерпевшим. Во время очередного свидания правоохранители задержали троих фигурантов.

Национальная полиция Киева

Схему придумали молодой иностранец и два украинца

Известно, что схему организовал 20-летний иностранец. Ему помогала 19-летняя девушка из Волыни и 24-летний парень из Закарпатья. В полиции возбудили уголовное дело. За мошенничество фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Национальная полиция Киева

Напомним, что в Хмельницкой области осудили двух мужчин, которые под предлогом вымышленного изнасилования требовали от потерпевшего 100 тыс. грн. Подозреваемые 4 месяца терроризировали местного жителя.

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