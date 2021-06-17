Шел посреди дороги: в Киеве трассой гулял голый мужчина (видео)

Мужчину сняли на видео очевидцы.

В Киеве на Троещине трассой шел полностью обнаженный мужчина. Его заметили пассажиры маршрутки и сняли на камеру.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Киев сейчас".

Обнаженный мужчина гулял прямо посреди дороги. Его на видео сняли очевидцы.

"Дорогой гуляет голый человек. Все нормально, просто жарко. Пассажиры 79 автобуса сняли на видео, как посреди дороги идет голый человек. Сообщил ли кто-то об этом полиции — неизвестно", — говорится в подписи к видео.

Напомним, обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова.

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