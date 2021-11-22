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Шел искать маму в белье: под Киевом женщина во второй раз бросила 2-летнего сына и пошла пить с друзьями

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Шел искать маму в белье: под Киевом женщина во второй раз бросила 2-летнего сына и пошла пить с друзьями

Головне управління національної поліції Київської області

Полицейские забрали ребенка в реабилитационный центр.

В г. Белая Церковь Киевской области 32-летняя мать во второй раз бросила своего 2-летнего ребенка и пошла пьянствовать с друзьями.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

К правоохранителям вечером 21 ноября обратились соседи. Они сообщили, что в подъезде дома только в нижнем белье находится ребенок. На место происшествия прибыли правоохранители. По данным следствия, 32-летняя женщина бросила своего сына и пошла пить с друзьями. Ребенок самостоятельно вышел из квартиры и без одежды, только в белье, пошел искать мать. Полицейские забрали мальчика в реабилитационный центр.

© Полиция Киевской области
Полиция Киевской области

"На мать ювенальные полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей по ч.2 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того правоохранители установили, что в конце сентября мать уже покидала сына дома, когда употребляла алкогольные напитки с друзьями. Тогда мальчик, проснувшись, вышел на поиски матери во двор без одежды", — говорится в сообщении.

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