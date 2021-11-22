Шел искать маму в белье: под Киевом женщина во второй раз бросила 2-летнего сына и пошла пить с друзьями

Шел искать маму в белье: под Киевом женщина во второй раз бросила 2-летнего сына и пошла пить с друзьями

Полицейские забрали ребенка в реабилитационный центр.

В г. Белая Церковь Киевской области 32-летняя мать во второй раз бросила своего 2-летнего ребенка и пошла пьянствовать с друзьями.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

К правоохранителям вечером 21 ноября обратились соседи. Они сообщили, что в подъезде дома только в нижнем белье находится ребенок. На место происшествия прибыли правоохранители. По данным следствия, 32-летняя женщина бросила своего сына и пошла пить с друзьями. Ребенок самостоятельно вышел из квартиры и без одежды, только в белье, пошел искать мать. Полицейские забрали мальчика в реабилитационный центр.

Полиция Киевской области

"На мать ювенальные полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей по ч.2 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того правоохранители установили, что в конце сентября мать уже покидала сына дома, когда употребляла алкогольные напитки с друзьями. Тогда мальчик, проснувшись, вышел на поиски матери во двор без одежды", — говорится в сообщении.

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