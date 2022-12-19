"Шатнуло, как на корабле": жители поврежденного дома в Киеве рассказали об атаке вражеских дронов (видео)

Люди говорят, что думали, что "дом разлетится".

В Шевченковском районе Киева в результате атаки дронов-камикадзе, которые россияне запустили рано утром 19 декабря, пострадали несколько многоэтажек.

О пережитом местные жители рассказали журналистам "Телеканала Киев".

Как рассказывают журналисты, сбитый вражеский камикадзе разлетелся на куски и упал во двор между домами. Сейчас все вокруг усеяно воронками и обломками.

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Жители одного из домов говорят, что сначала была яркая вспышка, за которой раздался взрыв и посыпались стекла.

"У нас в спальню попало. На сквозняк пролетело. Решетки погнуло, насквозь окно пробило", — рассказывает житель одной из квартир.

Люди вспоминают, что в момент инцидента почувствовали, как дом пошатнулся. Признаются, что даже думали, что "дом разлетится".

"Квартиру качнуло, как на корабле. Какие эмоции?.. Ну говорю, дом так качнуло, конкретно. Я не преувеличиваю. Но окна у меня целые. Здесь рядом побило", — говорит другой житель.

Напомним, ночью 19 декабря оккупационные войска РФ масштабно атаковали дронами Киев. Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

В результате атаки на столицу повреждения объектов критической инфраструктуры.

За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, из которых удалось уничтожить 18.

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