"Шахеды" летят на столицу: власти озвучили последствия атаки врага на Киев

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Стала известна оперативная информация об атаке вражеских беспилотников на Киев.

Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА в сообщении в социальных сетях.

В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском р-не столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-этажного ж/б.

Информация о пострадавших выясняется.

На другой локации обломки пробили автомобили, предварительно пожаров и пострадавших нет.

Позже стала известна обновленная информация о ситуации в Киеве: зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе. Предварительно, без пожара и пострадавших.

Оперативная сводка обновляется.

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