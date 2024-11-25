"Шахеды" летят на столицу: власти озвучили последствия атаки врага на Киев

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Стала известна оперативная информация об атаке вражеских беспилотников на Киев.
Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА в сообщении в социальных сетях.
В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском р-не столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-этажного ж/б.
Информация о пострадавших выясняется.
На другой локации обломки пробили автомобили, предварительно пожаров и пострадавших нет.
Позже стала известна обновленная информация о ситуации в Киеве: зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе. Предварительно, без пожара и пострадавших.
Оперативная сводка обновляется.
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