"Шах и мат, неудачники": супермаркет в Киеве оригинально обошел запрет пластиковых пакетов

Вместо пакетов покупателям предлагают пластиковые сеточки.

Один из супермаркетов Киева оригинально обошел запрет пластиковых пакетов. В магазине вместо них предлагают пластиковые сеточки.

Соответствующие фотографии опубликовали пользователи Facebook.

"Шах и мат, неудачники! Если бы между супермаркетами было устроено соревнование на самый креативный и антиэкологичный способ обойти закон о пакетах, то этот супермаркет получил бы золото. Антизолото", — написала киевлянка.

Напомним, что с пятницы, 10 декабря, в Украине начал действовать запрет бесплатного распространения почти всех пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых, а также сумок для рыбы, мяса, молочки или крупы. Через три месяца так называемые "маечки" вообще должны исчезнуть из супермаркетов.

facebook.com/Aratovska

facebook.com/Aratovska

Жизнь без бесплатных пакетов: где соблюдают новый закон и как реагируют покупатели

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