Сформировано более 1100 первых классов: в Киевской области 23,5 тысячи детей впервые пойдут в школу

Сформировано более 1100 первых классов: в Киевской области 23,5 тысячи детей впервые пойдут в школу

Все школы Киевщины проверят на предмет готовности к новому учебному году.

В Киевской области в этом году 23,5 тысячи детей впервые пойдут в школу.

В образовательных учреждениях региона сформировали 1147 первых классов.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной госадминистрации.

"Отметим, общины области получили 50,8 млн грн субвенции из государственного бюджета на создание образовательного пространства Новой украинской школы, с областного бюджета на закупку компьютерного, мультимедийного оборудования и мебели, согласно Программе развития системы образования, выделили более 30 млн грн", — говорится в сообщении.

Кроме того, все школы Киевщины проверят на предмет готовности к новому учебному году.

Поэтому в этом году в образовательных учреждениях уже отремонтировали 87 котельных и 36 систем отопления. Продолжаются ремонты еще 15 котельных и 21 системы отопления. Больше всего сделано в Бучанской, Сквирский и Рокитнянской общинах.

Кроме того, в 2021 году было запланировано полное или частичное утепление фасадов в 24 заведениях, а также крыш в восьми учебных заведениях. Большие объемы работ по утеплению провели в Бородянский, Бучанской, Борщаговской, Вышгородской и Яготинской общинах.

Что касается спортивных залов, пока завершен ремонт в четырех учебных заведениях. И еще в четырех школах работы продолжаются.

Напомним, в Украине для школьников 1-4 классов изменят систему оценивания.

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