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Яркая вспышка над Киевом: ученые рассказали о траектории полета метеора (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Яркая вспышка над Киевом: ученые рассказали о траектории полета метеора (видео)

Метеор над Украиной. Фото: International Meteor Organization

Жители Киева, периодически подвергающиеся обстрелам российскими ракетами, были напуганы яркой вспышкой в небе.

Международная метеорная организация обнародовала отчет о причинах природного явления в виде яркой вспышки, которая наблюдалась в Киеве 19 апреля.

Об этом идет речь на сайте организации.

"19 апреля жители Киева, периодически подвергающиеся обстрелам российскими ракетами, были напуганы яркой вспышкой в небе. Хотя это было не сразу понятно, в этот раз вспышка была чисто естественным явлением, а именно очень ярким болидом (большой метеор — ред.)", — говорится в отчете организации.

Часть метеора зафиксировали с большого расстояния самые восточные камеры Европейской сети Fireball (EN) Астрономического института Академии наук Чехии, действующего в Словакии.

Впрочем, самые ценные записи сделаны в словацких селах Колоница и Старая Лесня.

Несмотря на то, что расстояния словацких и венгерских камер до болида составляли 570-780 км, траектория метеора была определена с погрешностью всего в несколько сот метров.

Впервые метеор был замечен на высоте 98 км над поселком Большая Дымерка в Броварском районе Киевской области.

Затем он прошел непосредственно над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

В последний раз болид был замечен на видео на высоте 28 км, когда его скорость была около 10 км/с.

Метеор над Украиной. Фото: International Meteor Organization / ©
Метеор над Украиной. Фото: International Meteor Organization

Метеор ориентировочной начальной массы 200-300 кг распался на расстоянии 38 км на множество фрагментов и пил.

"Замедление болида после вспышки свидетельствует о том, что самые большие созданные фрагменты имели массу менее 1 кг. Однако, еще одна такая же яркая вспышка произошла на высоте 32,5 км, а другие меньшие вспышки следовали за ней на 31, 30 и 29,5 км. В последний раз болид был замечен на видео на высоте 28 км, когда его скорость была около 10 км/с", – отметили в организации.

Напомним, ученый объяснил причины Полярного сияния над Украиной и стоит ли его бояться.

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Дата публикации
Просмотры
467
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