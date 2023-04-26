Яркая вспышка над Киевом: ученые рассказали о траектории полета метеора (видео)

Международная метеорная организация обнародовала отчет о причинах природного явления в виде яркой вспышки, которая наблюдалась в Киеве 19 апреля.

Об этом идет речь на сайте организации.

"19 апреля жители Киева, периодически подвергающиеся обстрелам российскими ракетами, были напуганы яркой вспышкой в небе. Хотя это было не сразу понятно, в этот раз вспышка была чисто естественным явлением, а именно очень ярким болидом (большой метеор — ред.)", — говорится в отчете организации.

Последние ночи, Kyiv residents пострадали на стороне, ненужный, блестящий flash на небе. Flash был также захвачен даже от территории Белоруссии. Один из лучших версий, который был тот, что fall some kind of space object to earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1 Опубликовано в Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) Апр 20, 2023

Часть метеора зафиксировали с большого расстояния самые восточные камеры Европейской сети Fireball (EN) Астрономического института Академии наук Чехии, действующего в Словакии.

Впрочем, самые ценные записи сделаны в словацких селах Колоница и Старая Лесня.

Несмотря на то, что расстояния словацких и венгерских камер до болида составляли 570-780 км, траектория метеора была определена с погрешностью всего в несколько сот метров.

Впервые метеор был замечен на высоте 98 км над поселком Большая Дымерка в Броварском районе Киевской области.

Затем он прошел непосредственно над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

В последний раз болид был замечен на видео на высоте 28 км, когда его скорость была около 10 км/с.

Метеор над Украиной. Фото: International Meteor Organization

Метеор ориентировочной начальной массы 200-300 кг распался на расстоянии 38 км на множество фрагментов и пил.

"Замедление болида после вспышки свидетельствует о том, что самые большие созданные фрагменты имели массу менее 1 кг. Однако, еще одна такая же яркая вспышка произошла на высоте 32,5 км, а другие меньшие вспышки следовали за ней на 31, 30 и 29,5 км. В последний раз болид был замечен на видео на высоте 28 км, когда его скорость была около 10 км/с", – отметили в организации.

Напомним, ученый объяснил причины Полярного сияния над Украиной и стоит ли его бояться.

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