Сестрички погибли накануне: в Киевской области четырехлетний мальчик умер от отравления грибами

В Киевской области четырехлетний мальчик умер от отравления грибами.

Накануне погибли две его сестренки – 9 и 18 лет.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Только вчера мы сообщали о смерти двух сестричек из Сквиры, Екатерины и Лизы, которые накануне были госпитализированы в больницу с острым отравлением. В ночь же на 2 сентября умер и их малолетний братик Матвей, который тоже в тот трагический вечер пробовал отравленный ужин", — отметил Небытов.

Руководитель полиции Киевской области призвал взрослых быть осмотрительными во время употребления грибов и свести до нуля риски для детей.

"В случае же плохого самочувствия после употребления грибов сразу звоните на спецлинию "103"", — добавил он.

Напомним, в Киевской области от отравления грибами погибли сестры 9 и 18 лет. Старшая девушка со своим женихом собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили младшую сестру. Как выяснилось позже, этот смертельный ужин попробовал и их младший братик.

Как обезопасить себя от отравления грибами – врач-токсиколог

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