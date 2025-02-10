Серийный убийца сбежал из психбольницы на Киевщине

Он неоднократно пытался бежать из СИЗО, а затем был переведен в психбольницу со слабым уровнем охраны. Именно оттуда ему удалось убежать.

В Киевской области серийный убийца совершил побег из психбольницы в Глевасе, где находился на принудительном лечении согласно решению суда.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области.

По информации из столичных пабликов, убийцей может быть мужчина по имени Захар Новак, который совершил ряд жестоких убийств без какой-либо очевидной причины, прежде чем был задержан. Он неоднократно пытался бежать из СИЗО, а затем был переведен в психбольницу со слабым уровнем охраны. Именно оттуда ему удалось скрыться.

Сообщение об исчезновении поступило в полицию 7 февраля около 17:30. Очередной врач медицинского учреждения сообщил, что пациент самовольно покинул больницу, после чего правоохранители объявили его в розыск.

Спецоперацию по установлению местопребывания и задержанию беглеца проводили:

оперативники Фастовского управления;

сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области;

полицейские столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение убийцы удалось задержать в Киеве.

По факту бегства следователи сообщили о подозрении по ст. 394 Уголовного кодекса Украины (Бегство с места лишения свободы или из-под стражи). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве перед Деснянским судом предстанет 38-летний мужчина, напавший на прохожего, когда тот гулял с собакой.