"Серьезная разведка": эксперт прокомментировал массированную атаку дронов на Киев и заявил об опасности

Во время массированной атаки российских беспилотников ночью 25 ноября подавляющее большинство дронов было направлено на столицу- Киев. Так, оккупанты проверяли, насколько ПВО столицы может справиться с мощным ударом.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт отмечает, что атака минувшей ночью стала ощутимым ударом по украинской столице с использованием большого количества Shahed. Москва может позволить себе подобные атаки дронами, говорит Попович. БПЛА дешевле, чем ракеты. Более того — запас беспилотников у оккупантов существенный.

"Они могут производить их (дронов — Ред.) много, получать их много из Ирана. Дроны стоят дешевле, чем ракеты. Поэтому их можно запустить много. Я назвал бы это скорее разведкой. Они прощупали то, как наша ПВО, прикрывающая Киев, отреагировала на массированную атаку именно дронами", — высказался эксперт.

Он считает, что уже дальше РФ может запустить ракеты: нанести большой удар дронами по Киеву, а также подкрепить это ракетным ударом.

"Они посмотрели, насколько противовоздушная оборона Киева смогла справиться с сильным ударом. Вполне возможно, что скоро может быть удар комбинированный: и дронами, и ракетами. Будем смотреть. Я пока склоняюсь к тому, что это была очень серьезная разведка боем", — отмечает Денис Попович

По словам Поповича, ассортимент ракет у россиян такой же, как и в прошлом году, — это "Калибры", Х-101, Х-555, "Кинжалы", "Искандеры". Впрочем, технические возможности их применения несколько ограничены. В частности, одна из проблем – это техническая готовность бомбардировщиков к запуску ракет Х-101.

"Их возможности ограничены технической готовностью носителя. Сейчас мы говорим о возможности загрузки-перезагрузки "Калибров" на территории Новороссийска. Как только они исправят с ними проблему, смогут запускать эти ракеты чаще", — сказал гость эфира.

Атака дронов на Киев

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 6 часов группы "Шахедов" атаковали Киев! Игнат об ущербе! Прямые включения с мест падения обломков

Ночью против 25 ноября оккупанты атаковали рекордным количеством дронов — было около 75 пусков. Силы ПВО сбили 73 БпЛА. Основным направлением удара россиян была столица – Киев.

На город дроны летели в несколько волн по разным направлениям. Атака стала наиболее массовой с начала полномасштабного вторжения. Сирены звучали в Киеве более шести часов.

В результате атаки беспилотников в Киеве пострадали пять человек, среди которых — 11-летний ребенок. Кроме того, в городе произошло разрушение. Зафиксировано падение обломков в пяти районах столицы: в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Подольском и Днепровском.

Из-за массированной атаки дронов временно город частично остался без света. В столице после обстрела без света 77 жилых домов и 120 учреждений в центре.

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