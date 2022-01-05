Сердце остановилось от страха: в Киеве в приюте от салютов умерла собачка Гуффи

Гуффи боялся громких звуков и, когда начался этот ад, его сердце не выдержало.
В Киеве в приюте в свой первый новый год умерла собачка по кличке Гуффи. Собака была напугана взрывами фейерверков и салютов, от страха у нее остановилось сердце.
Об этом сообщило благотворительное объединение Защиты животных "Плюшка" на своей Instagram-странице.
"Мы забрали собаку из глухой деревни, вылечили, искали семью. Гуффи боялся громких звуков и, когда начался весь этот ад, его сердце не выдержало, он метался от страха и внезапно рухнул замертво", — рассказали в приюте.
Волонтеры добавили, что собаки очень испугались, забились в будки, кто куда, многие до сих пор не хотят выходить...
Еще одна жительница приюта – собачка Брынза поседела за новогоднюю ночь. "Вся социализация накрылась медным тазом, никак не хочет подходить, боится любого шороха", — рассказывают волонтеры.
В приюте добавляют, что от салютов и фейерверков погибает немало собак: выскакивают от страха под машины, падают с высоты, прячутся в таких местах, откуда не могут выбраться.
"Сколько остановилось седречек от страха? Стоит ли минутная радость всех этих смертей и боли?", — говорят в приюте.
Стоит отметить, что в Киеве салюты и фейерверки официально запрещены, однако желающих их запускать всегда хватает. Все потому, что наказание за это законодательством не предусмотрено.
Напомним, в Киеве в парке на Отрадном столб ударил током таксу.
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