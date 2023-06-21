Семейная ссора закончилась трагедией: в Киевской области женщина убила своего мужа

Женщина нанесла смертельный удар мужу.
В Киевской области, в селе Чупира Белоцерковского района, женщина во время ссоры ударила ножом в спину своего мужа, он умер от полученных ранений.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
"После того как я его ударила ножом в спину, он упал и нож остался у меня в руках", — рассказала следователям 50-летняя задержанная.
В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, в Киевской области мужчина заманил к себе женщину и двое суток избивал ее и насиловал.
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