Семейная ссора закончилась трагедией: в Киевской области женщина убила своего мужа

В Киевской области, в селе Чупира Белоцерковского района, женщина во время ссоры ударила ножом в спину своего мужа, он умер от полученных ранений.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"После того как я его ударила ножом в спину, он упал и нож остался у меня в руках", — рассказала следователям 50-летняя задержанная.

В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Киевской области мужчина заманил к себе женщину и двое суток избивал ее и насиловал.

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