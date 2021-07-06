Села на авто и препятствовала эвакуатору: в Киеве женщина курьезно защищала водителя-нарушителя

Женщина пыталась помешать работе эвакуатора.

В Киеве на Русановке женщина села на автомобиль, который пытались эвакуировать из-за неправильной парковки.

Об этом сообщили на телеграмм-канале "Вартови эспрессо".

На видео показали, как женщина сидит на капоте автомобиля, препятствуя работе эвакуатора. При этом ее не смущает тот факт, что водитель нарушил правила дорожного движения, припарковавшись на пешеходном переходе.

"На столичной Русановке Hyundai Elantra припарковался на пешеходном переходе. Понятно, что авто неизвестного хотели забрать на штрафплощадку, но на пути стала женщина-волонтер, которая отважно защищала чужое имущество", — говорится в заметке под видео.

Напомним, в Киеве автомобиль спускался по лестнице бизнес-центра и застрял там.

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