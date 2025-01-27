Секс-скандал в Карпенка-Карого: в вузе отреагировал на действия преподавателя

Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса отстранили от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам.

Об этом рассказала помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова, передает корреспондент hromadske.

В вузе начали служебную проверку по обвинениям Андрея Билоуса в притязаниях. Он отстранен от работы до завершения расследования правоохранительными органами.

"Поступившие заявления — мы опросили господина Белоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители, и сколько времени это займет. Все это время он не будет работать со студентами […] Мы будем говорить о том, что он сделал/не сделал после того, как будет установлен факт", — рассказала она.

Администрация университета сообщила, что будут установлены камеры видеонаблюдения, запрещено общение с преподавателями вне групповых чатов, а преподаватели пройдут повышение квалификации. Также планируется разъяснительная работа с экспертами для студентов и преподавателей, а также усовершенствование механизма обращений студентов.

В университете подчеркнули, что они категорически осуждают то, в чем обвиняют Билоуса, но будут воздерживаться от предварительных выводов, поскольку не является правоохранительным органом.

Напомним, ранее мы писали о том, что преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественного директора "Молодого театра" Андрея Билоуса обвиняют в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам.

Летом 2024 года студентка Киевского национального университета обвинила в сексуальных притязаниях преподавателя, заведующего кафедрой биохимии Учебно-научного центра "Институт биохимии и медицины".