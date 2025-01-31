Секс-скандал у Карпенко-Карого: еще одного преподавателя обвинили в неэтичном поведении

Бывший студент вуза, актер Сергей Волосовец вспоминает ненадлежащее поведение заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Высоцкого. Он отмечает, что преподавателя боялись все студенты из-за его "методики" обучения.

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, актера и заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Высоцкого обвинили в неэтичном поведении в отношении студенток и психологическом насилии.

Об этом заявили бывшие студенты вуза и актеры Сергей Волосовец и Остап Вакулюк, передает "Украинская правда".

По словам Сергея Волосовца, Юрий Высоцкий во время занятий мог выбрать себе "любимую студентку" на день репетиций, которую сажал рядом. При оценке работы других соискателей образования преподаватель мог "ложить руки" на колени девушки или "крепко обнять" ее.

"Очевидно, девушка в тот момент проявляла недовольство, но откровенно сказать об этом не могла. Он же ее за дупцу не усиливал и фото не предложил сбросить. Если это педагогический подход к студенткам, поправьте меня", – считает актер.

Сергей Волосовец утверждает, что такое поведение преподавателя "грязное и отвратительное", но признается, что тогда студенты не решались сделать замечание Юрию Высоцкому.

"Потом в частных разговорах девушки признавались, что это было отвратительно, противно, но управы на это не могли найти", — добавил он.

Остап Вакулюк подтвердил, что на занятиях Юрий Высоцкий касался ног и обнимал студенток.

Преподаватель Юрий Высоцкий со студентами

"Во время пары возле Юрия Филипповича всегда должна сидеть какая-то студентка, а еще лучше несколько, на которых он якобы демонстрировал, как нужно коснуться ноги, или обнять за талию, – рассказывает бывший студент. – За эти годы я испытывал постоянный страх, напряжение, унижение, слышал постоянные доковырки и миллион замечаний, якобы что-то не так и вы не можете. В один момент просто решил: для того, чтобы не придирались, мне лучше не лезть из кожи, ведь тогда не критикуют".

Кроме того, актеры заявили, что во время учебы они постоянно испытывали психологическое давление со стороны преподавателя. Последний, по словам бывших студентов, "вызвал страх", в частности, быть отчисленным.

Сергей Волосовец и Остап Вакулюк утверждают, что из-за такого поведения Юрия Высоцкого у некоторых студентов исчезало желание посещать занятия или даже развиваться в актерстве. Так по большому желанию заниматься театром у меня осталось единственное желание – не выходить на сцену вообще. Пусть лучше меня посадят за звуковой пульт и не будут притеснять", – поделился воспоминаниями Остап Вакулюк.

Подобная "методика преподавания", основанная на критике студентов, якобы имела и другая преподавательница университета – заслуженная артистка Украины Евгения Гулякина, заявил Сергей Волосовец.

Напомним, преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественного директора "Молодого театра" Андрея Белоуса обвиняют в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам.

Скандал с Андреем Белоусом: новые подробности ужасной истории

Читайте также: