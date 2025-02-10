Секс-скандал с театральным режиссером Билоусом: в КГГА приняли жесткое решение

Для всестороннего анализа ситуации в Молодом театре будет создана соответствующая комиссия.

Известного театрального режиссера Андрея Билоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах студентки университета им. Карпенко-Карого, отстранен от руководства Киевским национальным академическим Молодым театром.

Об этом сообщила в понедельник, 10 февраля, заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, таким образом городские власти пытаются обеспечить "объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела относительно неэтического поведения", а также "сохранить стабильную работу театра и создать условия для открытого диалога между всеми сторонами конфликта".

"Это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей", — отметила Анна Старостенко.

Решение было принято после встречи с инициативной группой, на которой обсудили дальнейшие шаги, которые будут реализованы совместно с руководством Департамента культуры КГГА.

"Городские власти занимают принципиальную позицию: никакие проявления харасмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы", — подчеркнула заместитель председателя КГГА, добавив, что для всестороннего анализа ситуации в театре создадут соответствующую комиссию, которая при необходимости примет надлежащие меры реагирования.

Что известно о деле Белоуса

Театрального режиссера Андрея Билоуса обвинили в сексуальных притязаниях и непристойных сообщениях его бывшие студентки. На фоне разгоревшегося скандала его уже отстранили от преподавательской работы в университете им. Карпенко-Карого до окончания расследования.

Актеры Молодого театра, директором и художественным руководителем которого работает Андрей Билоус с 2012 года, подали коллективное заявление в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой отстранить Билоуса на время расследования.

Сам Андрей Билоус называет все обвинения надуманными и необоснованными. Он считает, что против него организована кампания, чтобы отстранить от должности в театре и получить контроль над помещением театра.

“Я категорически отрицаю какие-либо обвинения в харасменте или других противоправных действиях и намерен это доказать в правовом порядке. Мною подана официальное заявление в полицию, и сейчас ведется проверка”, — сказал он в комментарии ТСН.ua.

Напомним, ранее ТСН.ua выяснил, какова реакция жены Андрея Билоуса на его секс-скандал и что известно о гибели их 13-летней дочери.

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