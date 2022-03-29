Сегодня в Киеве будут работать 7 мини-ярмарок в пяти районах города: адреса и время открытия

График работы мини-ярмарок может оперативно изменяться.
Сегодня, 29 марта, в столице будут работать продовольственные ярмарки, сообщили в КГГА.
Адреса рынков следующие:
- Голосеевский район – ул. Лятошинского, 14, проспект Науки, 88;
- Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район – б-р Перова, 8;
- Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4;
- Шевченковский район – ул. Ружинская, 18
- На миниярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.
Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13:00.
Поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.
Напомним, в столице Украины изъяты сотни неразорвавшихся боеприпасов.
На территории Киева за последние несколько недель были изъяты несколько сотен снарядов и мин, которыми обстреливали украинскую столицу российские кафиры, но не разорвавшиеся.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, к таким боеприпасам следует относиться с большой осторожностью.
"Как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или неразорвавшуюся мину, сразу вызывайте службы 101 и 102", — отметил первый замминистра.
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