Сегодня в Киеве будут работать 7 мини-ярмарок в пяти районах города: адреса и время открытия

Сегодня в Киеве будут работать 7 мини-ярмарок в пяти районах города: адреса и время открытия

График работы мини-ярмарок может оперативно изменяться.

Сегодня, 29 марта, в столице будут работать продовольственные ярмарки, сообщили в КГГА.

Адреса рынков следующие:

Голосеевский район – ул. Лятошинского, 14, проспект Науки, 88;

Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровский район – б-р Перова, 8;

Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4;

Шевченковский район – ул. Ружинская, 18

На миниярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.

Время работы мини-ярмарок с 10:30 до 13:00.

Поскольку город живет в условиях военного положения, график работы мини-ярмарок может оперативно меняться.

Напомним, в столице Украины изъяты сотни неразорвавшихся боеприпасов.

На территории Киева за последние несколько недель были изъяты несколько сотен снарядов и мин, которыми обстреливали украинскую столицу российские кафиры, но не разорвавшиеся.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, к таким боеприпасам следует относиться с большой осторожностью.

"Как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или неразорвавшуюся мину, сразу вызывайте службы 101 и 102", — отметил первый замминистра.

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