Сегодня в Киеве будут прощаться с экс-мером Александром Омельченко

Сегодня в Киеве будут прощаться с экс-мером Александром Омельченко

Ему было 83 года.

Сегодня, 29 ноября, в столице будут прощаться с Александром Омельченко.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Бывший глава Киева скончался в четверг, 25 ноября, в больнице Феофания. Ему было 83 года. В начале ноября у Омельченко диагностировали коронавирус на фоне ряда сопутствующих болезней и госпитализировали. Более двух недель врачи боролись за его здоровье, но болезнь победила.

Омельченко руководил столицей 10 лет – с 1996 года. За время его руководства в городе появились постройки, без которых Киев уже почти невозможно представить. Отстроили Михайловский Златоверхий и Успенский соборы, реконструировали Майдан Незалежности и покрыли тротуары Крещатика брусчаткой, которой сначала все возмущались, потому что зимой она превращала улицу в каток. А потом радовались — потому что именно эта брусчатка очень пригодилась во время Революции Достоинства.

Отпевать бывшего мэра Киева будут в Успенском соборе в Лавре. Прощание с Сан Саничем, как его называли киевляне, состоится в колонном зале киевской мэрии. Похоронят Омельченко на Байковом кладбище столицы.