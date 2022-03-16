Сегодня самолеты над Киевом уже не летают: Жирнов о ПВО столице

Сегодня самолеты над Киевом уже не летают: Жирнов о ПВО столице

С начала войны ПВО столицы окрепло и активно обезвреживает атаки врага.

С начала войны ПВО Киева окрепло и активно обезвреживает атаки врага.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, в интервью "РБК-Украина" он рассказал о системе противовоздушной обороны в столице.

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По словам Жирнова, ПВО является одной из важнейших составляющих обороны столицы Украины. Сейчас на вооружении у украинских военных есть отечественные и зарубежные средства.

"Система противовоздушной обороны — это одна из важных составляющих построения обороны Киева. В настоящее время определены силы и средства, выполняющие задачи. Согласно замыслу руководителя обороны, для них определены огневые позиции. С каждым днем увеличивается количество как личного состава, выполняющего данные задачи, так и вооружения. Это как отечественные образцы, так и зарубежные, которые мы получили как материально-техническую помощь", — заявил Жирнов.

Кроме того, глава Киевской МВА добавил, что украинским защитникам удается удерживать оборону столицы и сбивать вражескую авиацию и ракеты.

"Это можно видеть по тому, сколько уничтожено российских ракет и авиации. Поэтому сегодня самолеты над Киевом уже не летают. Они знают, что их ждет разгром со всех улиц и кварталов", — добавил Жирнов.

Кроме того, Николай Жирнов объяснил, для чего в Киеве был введен двухсуточный комендантский час. По его словам, это поможет опередить провокации, которые готовят вражеские ДРГ, продолжающие действовать в столице.

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