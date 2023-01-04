Сегодня первый день система работала в стабилизационных графиках: YASNO – о ситуации со светом в Киеве

В среду, 4 января, энергосистема Киева впервые после ракетных атак террористов работала по стабилизационным графикам.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

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"Сегодня первый день система работала в полноценных стабилизационных графиках. Благодаря усилиям энергетиков сейчас можем отключать даже не группами, а используя только 5-6 очередей в одной группе. В Днепре ограничения такие же, как и вчера, отключения также идут в графике", — говорится в его сообщении.

Коваленко просит киевлян не включать сразу всю технику после того, как включают свет, чтобы не произошла перегрузка системы.

"Если у вас нет света вне графика, посмотрите на сайт ДТЭК "Киевские электросети", в чем может быть причина. Если у вас локальная авария — обращайтесь к коллегам в социальные сети", — сказал он.

Будет ли полон блекаут после ракетных ударов россиян

Председатель правления ассоциации "Нефть и Газ Украины", эксперт по энергетике Андрей Закревский уверен, что массированные ракетные удары и атаки беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры в Украине уже не приведут к полному блекауту.

На 4 января в Украине растет потребление электроэнергии. В "Укрэнерго" сообщили, что из-за этого до всех областей доведены лимиты. Как объяснили в энергетической компании, причиной роста электричества является постепенное понижение температуры и активизация работы бизнеса после праздничных дней.

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