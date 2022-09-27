Сделал петлю и требовал покончить с собой: в Киеве будут судить мужчину, который издевался над женой

В Киеве мужчина во время семейной ссоры закрылся с женщиной в доме, избил ее, сделал петлю на потолке и требовал, чтобы она покончила с собой, угрожая ножом.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Происшествие случилось в июле 2022 года. Правоохранители получили вызов от прохожей, которая услышала крики из дома на проспекте Георгия Гонгадзе. Полицейские установили квартиру, из которой раздавались крики, и вызволили женщину.

Выяснилось, что в тот день пострадавшая приехала в квартиру к мужу, где они якобы должны были решить вопрос о разводе. Во время выяснения отношений мужчина закрыл женщину в доме и избил ее металлической лопаткой для обуви.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киеве будут судить 36-летнего уроженца России, устроившего дома нарколабораторию и получавшего миллионные доходы. У мужчины изъяли два килограмма кокаина на 11 млн гривен по ценам черного рынка.

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