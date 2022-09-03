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Сдавал врагу позиции ВСУ в Киеве: задержан корректировщик

Сдавал врагу позиции ВСУ в Киеве: задержан корректировщик

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Сдавал врагу позиции ВСУ в Киеве: задержан корректировщик

Фото: bigkyiv.com.ua

При задержании у 42-летнего киевлянина изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

В Киеве задержан корректировщик, который сдавал врагу позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан и уведомлен о подозрении 42-летний киевлянин по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в течение июля-августа 2022 года подозреваемый из корыстных мотивов неоднократно передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории города Киева подразделений и военной техники ВСУ. К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

© Прокуратура города Киева
Фото: Прокуратура города Киева
©

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины нейтрализовала российскую агентуру, которая корректировала ракетные удары по Славянску, Бахмуту и Краматорску в Донецкой области.

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