Сдавал врагу позиции ВСУ в Киеве: задержан корректировщик

При задержании у 42-летнего киевлянина изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

В Киеве задержан корректировщик, который сдавал врагу позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан и уведомлен о подозрении 42-летний киевлянин по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в течение июля-августа 2022 года подозреваемый из корыстных мотивов неоднократно передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории города Киева подразделений и военной техники ВСУ. К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

Фото: Прокуратура города Киева

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины нейтрализовала российскую агентуру, которая корректировала ракетные удары по Славянску, Бахмуту и Краматорску в Донецкой области.