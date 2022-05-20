Сдавал местных и помогал обстреливать ВСУ: в Киевской области задержали предателя, который помогал оккупантам

Сдавал местных и помогал обстреливать ВСУ: в Киевской области задержали предателя, который помогал оккупантам

В Киевской области задержан местный предатель, который во время оккупации помогал российским оккупантам.

Коллаборант сообщил россиянам о ветеране АТО и показал им места, с которых они обстреливали ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что житель села Лубянка Бучанского района Киевской области во время оккупации помогал российским военным. Он сдал им ветерана АТО, которого захватчики пытали и показал удачное место для обстрелов ВСУ.

Фото: Офис генерального прокурора

После деоккупации коллаборант планировал поступить на службу в Вооруженные силы Украины, чтобы передавать россиянам информацию об украинских защитниках.

Во время проведения обысков по месту жительства обнаружена и изъята форменная одежда, радиоэлектронные средства связи и карты Киевщины с отметками местности.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора гражданину уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, западные аналитики обнародовали пять сценариев окончания войны в Украине.

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