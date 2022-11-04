Сдал участников местной самообороны оккупантам: житель Киевщины получил 15 лет за госизмену (фото)

После оккупации села Победа мужчина перешел на сторону врага и сообщил российским захватчикам о пяти односельчанах из местной самообороны.

Житель Киевщины приговорен к 15 годам лишения свободы за госизмену. Коллаборант сдал участников местной самообороны российским оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Суд признал виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества жителя Киевской области по факту государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Прокуроры в суде доказали, что мужчина в начале вооруженной агрессии РФ вместе с другими жителями села Победа Броварского района Киевской области создали отряд самообороны. После оккупации населенного пункта он перешел на сторону врага и сообщил российским военнослужащим о пяти односельчанах из местной самообороны. Также указал захватчикам на организатора отряда, отметив, что именно он давал указания самообороновцам о методах уничтожения российской военной техники.

В прокуратуре рассказали, что оккупанты взяли членов самообороны в плен.

Фото: Прокуратура Киевской области

"Надели им на головы шапки так, чтобы они закрывали лицо, поставили их к забору со связанными за спиной руками и стреляли в их сторону, имитируя казнь", — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что всех пленных российские захватчики содержали под стражей до освобождения села.

Напомним, правоохранители установили личности российских палачей, которые расстреляли машину под Киевом и угрожали мирным жителям казнью. Один из них – 36-летний ефрейтор из города Чита в Забайкальском крае России. Второй – Белик Базаржапов, старший механик отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ из Бурятии.

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