"Считают клиентов дураками": в Киеве женщине пытались продать детскую игрушку по фейковой скидке (фото)

Продавцы перед "черной пятницей" подняли цену на товар на 10%.

В Украине перед "черной пятницей" активизировались любители фейковых скидок. Доверчивые украинцы ведутся на приятные цены, которые часто оказываются не такими уж приятными.

Об одном из таких эпизодов ТСН.ua рассказала недовольная клиентка.

Так, киевлянка пожаловалась, что хотела купить в одном из украинских детских магазинов игрушку по якобы заниженной цене, однако продать ей ее пытались по стандартной стоимости.

По словам девушки, продавцы перед “черной пятницей” подняли цену на товар на 10%.

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“В “черную пятницу” хотела купить ребенку подарок со скидкой. Для этого оставила открытую вкладку в телефоне. Когда зашла проверить цену, обнаружила, что ее сначала подняли, а потом опустили на 10%. После чего я написала об этом на страницу магазина в инстаграме. На что мне сказали что, на товар есть скидка, и заблокировали меня”, — рассказала ТСН.ua Кристина Матея.

Со временем администраторы страницы заблокировали и аккаунт сестры клиентки.

“Просто неприятная ситуация. Считают клиентов дураками", — подчеркнула девушка.

ТСН.ua связался с магазином. Там пообещали разобраться в ситуации и в ближайшее время высказать свою позицию по поводу инцидента.

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