Считали пропавшими без вести: в Киеве мошенники удерживали людей, чтобы завладеть их жильем

Считали пропавшими без вести: в Киеве мошенники удерживали людей, чтобы завладеть их жильем

Одного мужчину участники преступной группы насильно удерживали в доме почти три года.

В Киеве группа мошенников незаконно удерживала людей, чтобы завладеть их жильем.

Шевченковской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые мошенническим путем завладели четырьмя объектами недвижимости в городе Киеве, в том числе путем незаконного лишения свободы ее владельцев (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 358 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам обвинения, группа лиц в течение 2017-2021 годов, с целью завладения столичной недвижимостью, отслеживала информацию об одиноких киевлян и лиц с наркотической или алкогольной зависимостью, выбирая среди них потенциальных жертв.

Для реализации преступного плана злоумышленники насильно удерживали потерпевших в частном доме на территории Николаевской области, регулярно применяя к ним как психологическое, так и физическое насилие. Один из них участники преступной группы незаконно удерживали в доме почти три года с целью завладения его киевской квартире. Все это время мужа разыскивали как без вести пропавшего.

В целом на протяжении указанного периода злоумышленникам удалось завладеть четырьмя объектами недвижимости на общую сумму более 5,5 млн грн, среди которых и квартира, принадлежащая территориальной общине города Киева как наследство от умершего.

Кроме того, в ходе следствия правоохранители предупредили еще одну попытку мошеннического завладения квартирой стоимостью 1,2 млн грн.

Сейчас обвинительный акт в отношении трех обвиняемых направлен в суд для рассмотрения по существу.

Материалы относительно четвертого участника преступной группы выделены в отдельное производство и он объявлен в розыск.

Санкцией инкриминируемых статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению преступной группы проводились прокурорами совместно с сотрудниками Шевченковского УП с привлечением оперативных подразделений ГУ НП в Николаевской и Запорожской областях.

Напомним, в Киеве адвокат вместе с сообщниками пытались скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Тело пролежало в квартире более семи месяцев.

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