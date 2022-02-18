Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Счастливая история: на Киевщине щенка подбросили в полицию, где ему нашли дом (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Счастливая история: на Киевщине щенка подбросили в полицию, где ему нашли дом (видео)

Полиция Киевской области

Меньше чем за сутки собака нашла своего нового хозяина.

В полицию Вышгородщины ночью подбросили щенка. Мужчина подошел к участку, позвонил в дверь, затолкал животное в помещение и ушел.

Видео с камеры наблюдения опубликовала пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители накормили и напоили животное, а также всю ночь успокаивали. По словам полицейских, испуганный щенок скулил и пытался спрятаться.

Уже под утро собачка нашла своего нового хозяина. Мужчина, который обратился за помощью в полицию, увидел животное и решил забрать его.

Пользователей Сети растрогала история. Некоторые предположили, что мужчина, подбросивший щенка – не его владелец, а неравнодушный мужчина.

"Спасибо полицейским и мужчине за доброе сердце!", "Хорошенький такой пупсик", "Повезло малышу!" – написали в комментариях.

Напомним, что у Чернобыля сняли уникальное животное. Сотрудник Чернобыльского заповедника встретил косулю кремового цвета.

© Полиция Киевской области
Полиция Киевской области
© Полиция Киевской области
Полиция Киевской области
©
©

В Киевской области щенка подбросили в полицию, где ему нашли дом

В Киевской области щенка подбросили в полицию, где ему нашли дом

Читайте также:

Следующая публикация