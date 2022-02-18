Счастливая история: на Киевщине щенка подбросили в полицию, где ему нашли дом (видео)

Меньше чем за сутки собака нашла своего нового хозяина.
В полицию Вышгородщины ночью подбросили щенка. Мужчина подошел к участку, позвонил в дверь, затолкал животное в помещение и ушел.
Видео с камеры наблюдения опубликовала пресс-служба полиции Киевской области.
Правоохранители накормили и напоили животное, а также всю ночь успокаивали. По словам полицейских, испуганный щенок скулил и пытался спрятаться.
Уже под утро собачка нашла своего нового хозяина. Мужчина, который обратился за помощью в полицию, увидел животное и решил забрать его.
Пользователей Сети растрогала история. Некоторые предположили, что мужчина, подбросивший щенка – не его владелец, а неравнодушный мужчина.
"Спасибо полицейским и мужчине за доброе сердце!", "Хорошенький такой пупсик", "Повезло малышу!" – написали в комментариях.
Напомним, что у Чернобыля сняли уникальное животное. Сотрудник Чернобыльского заповедника встретил косулю кремового цвета.
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