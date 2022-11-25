СБУ задержала в Киеве российского агента, который прибыл из Крыма готовить диверсии: фото

Российский агент собирал разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.

Контрразведка СБУ задержала в Киеве российского агента, прибывшего из Крыма готовить диверсию. Злоумышленника перебросили из временно оккупированного Крыма в столицу за месяц до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать – его задержала СБУ", — говорится в сообщении.

Злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы, а именно собирал разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.

Эту информацию он должен был передавать оккупантам для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе.

После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков, за что получил от них назначение в созданном оккупантами местное "управление полиции рф".

Таким образом, его заметила ФСБ, которая решила завербовать его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Так вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию.

Именно такую команду он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения.

Для выполнения враждебных задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

"Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации", — говорят в спецслужбе.

В ходе обыска по месту временного пребывания задержанного в Киеве правоохранители обнаружили: внутренний паспорт гражданина России и российский паспорт для выезда за границу; мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки из ФСБ через анонимный Телеграмм-канал; материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу.

Предатели, перешедшие на сторону оккупантов

СБУ в Херсоне задержала предателя, который помог россиянам скрыться от ВСУ на катерах.

В Харьковской области правоохранители разоблачили чиновников "Укрзализныци", которые помогали оккупантам поддерживать железнодорожное сообщение с Россией.

Служба безопасности разоблачила новые факты подрывной деятельности главы одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Он готовил агитки, в которых призывал к захвату государственной власти и нарушению границ Украины.

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