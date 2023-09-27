СБУ задержала агентов РФ, которые за деньги скорректировали удар по Киеву

Правоохранители разоблачили двух российских агентов, которые за деньги передавали врагу информацию о военных объектах и критической инфраструктуре Киева. В частности, они скорректировали удар по столице 21 сентября. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Установлено, что накануне этой даты задержанные направили россиянам координаты для удара по городу. Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что ракеты на Киев приводили двое местных жителей, работавших на главное управление генштаба вооруженных сил РФ. В поле зрения военной разведки оккупантов киевляне попали через свои антиукраинские сообщения в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем их завербовали россияне и дали задание собирать разведданные на территории Киева.

По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения сил обороны в столичном регионе. В частности, они скрыто фиксировали пункты дислокации ВСУ, а также использовали своих знакомых, у которых выспрашивали нужную информацию. Агенты также посылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.

СБУ задержала российских агентов, скорректировавших удар по Киеву.

Для передачи сведений предатели использовали мессенджер и даже создали несколько анонимных аккаунтов, чтобы скрывать свою деятельность. За каждую выполненную задачу злоумышленники получали из РФ деньги.

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, которые использовались для фотографирования объектов и переписки с агрессором. Правоохранители обнаружили банковские карточки, на которые российские агенты получали средства за работу.

Как сообщалось, на Черниговщине задержали предателя, собиравшего разведданные об ВСУ. В частности, предатель информатор "рисовал" схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны.

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