СБУ задержала 22-летнюю львовянку, которая готовила теракт в центре Киева

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку из Львова, которая готовила теракт у здания Службы безопасности Украины в центре Киева. 22-летняя девушка несла в сумке взрывное устройство мощностью 7 кг тротилового эквивалента.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в субботу, 1 февраля.

"На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение находящимся вокруг эпицентра взрыва людям", — говорится в сообщении.

По материалам дела, для подготовки теракта россияне дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала "быстрые" деньги.

По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заранее арендовал для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье она забрала из-за курьерской доставки мини-камеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

Посредством удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала "кроту" российского ГРУ, который передавал оккупантам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага.

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