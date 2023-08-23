СБУ установила имена российских десантников, расстрелявших авто с киевлянином

СБУ назвала имена пяти российских десантников, расстрелявших авто с киевлянином во время оккупации Бучи в Киевской области. Также военным РФ сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что подозреваемые в расстрелах мирного населения – военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

Расследование установило, что приказ о расстреле дал Николай Симов, который на тот момент был заместителем командира 7-й роты 3-го батальона 331-го парашютно-десантного полка упомянутой дивизии. Его подчиненные со 2-го взвода, непосредственно расстрелявшие гражданский автомобиль, — это сержант Илья Астахов – заместитель командира взвода; сержант Андрей Дворецкий – командир отделения; ефрейтор Руслан Харитонов – наводчик-оператор; рядовой Олег Бахмисов – стрелок.

Отмечается, что в начале марта 2022 Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района. В результате обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.

Установлено, что мужчина ехал, чтобы передать вещи первой необходимости своим знакомым, уже несколько дней находившимся в оккупации. Впрочем, до места назначения он не добрался. оккупанты расстреляли его авто перекрестным огнем из автоматического оружия со своих позиций на обочине. Чтобы скрыть преступление, российские военные зарыли тело в ближайшем лесном массиве.

По результатам следственных действий правоохранители установили место захоронения, провели судебно-медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем пятеро о подозрении по статье "нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством".

"Пока продолжаются комплексные меры, чтобы установить местонахождение разоблаченных военных преступников и привлечь их к ответственности. Также проверяется информация о возможной гибели Симова на войне в Украине. Его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства, в котором фигурируют другие участники", — говорится. в сообщении.

Как сообщалось ранее, в СБУ назвали имена 11 оккупантов, расстрелявших автомобили с мирными людьми в Бучанском районе. Речь идет о военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

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