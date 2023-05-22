СБУ разоблачила пророссийского блогера-участника провокаций в Киево-Печерской лавре (фото)

Прокремлевский блогер также отрицал агрессию РФ против Украины и в развязывании войны обвинял защитников государства.

СБУ в Киеве сообщила о подозрении пророссийскому блогеру, распространявшему нарративы Кремля и устроившему провокации в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы нейтрализовали в Киеве подрывную деятельность пророссийского блогера, которым оказался 46-летний житель столицы. Он в TikTok публиковал сообщения с отрицанием российской агрессии и дискредитацией военно-политического руководства Украины.

"Также фигурант активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля текущего года. Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей", – говорится в сообщении СБУ.

Разоблаченный блогер также безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.

Разоблаченный в Киеве блогер был участником провокаций в Лавре/Фото: СБУ

Пророссийский блогер подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей/Фото: СБУ

Пророссийский блогер из Киева дискредитировал в Сети военно-политическое руководство Украины/Фото: СБУ

В жилье злоумышленника был проведен обыск, во время которого правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи СБУ сообщили блогеру о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Прокремлевскому блогеру из Киева изберут меру пресечения/Фото: СБУ

Напомним, в Киеве будут судить преступную группу экс-правохранителей, которая после российских обстрелов в марте 2022 года похитила из хранилища Госспецсвязи ценностей почти на 70 млн грн.

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