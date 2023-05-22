СБУ разоблачила пророссийского блогера-участника провокаций в Киево-Печерской лавре (фото)

Прокремлевский блогер также отрицал агрессию РФ против Украины и в развязывании войны обвинял защитников государства.
СБУ в Киеве сообщила о подозрении пророссийскому блогеру, распространявшему нарративы Кремля и устроившему провокации в Киево-Печерской лавре.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники спецслужбы нейтрализовали в Киеве подрывную деятельность пророссийского блогера, которым оказался 46-летний житель столицы. Он в TikTok публиковал сообщения с отрицанием российской агрессии и дискредитацией военно-политического руководства Украины.
"Также фигурант активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля текущего года. Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей", – говорится в сообщении СБУ.
Разоблаченный блогер также безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.
В жилье злоумышленника был проведен обыск, во время которого правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.
Следователи СБУ сообщили блогеру о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, в Киеве будут судить преступную группу экс-правохранителей, которая после российских обстрелов в марте 2022 года похитила из хранилища Госспецсвязи ценностей почти на 70 млн грн.
Читайте также: