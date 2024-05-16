СБУ разоблачила новую схему для уклонистов в Киевской области: фото

В Киевской области задержали трех дельцов, которые продавали уклонистам поддельные консульские удостоверения.

Об этом сообщает СБУ.

За "пакет услуг" мошенники просили 10 тысяч американских долларов с одного уклониста. И предоставляли качественно поддельные удостоверения работников почетных консульств иностранных государств в Украине. А вдобавок шли советы по незаконному пересечению границы с использованием фейковых документов.

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"Фигуранты дела вписывали персональные данные своих клиентов в "документы" и добавляли их фотографии. По внешнему виду подделка была высокого качества и очень напоминала дипломатические удостоверения установленного образца. Приобретя фальшивку, уклонисты использовали ее, чтобы ввести в заблуждение представителей военкоматов и избежать призыва", — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, фигуранты производили подделки в подпольной типографии, организованной на базе производственных мощностей своих знакомых. В результате СБУ задержало в Киевской области трех дельцов на горячем, когда они получали деньги за организацию побега уклониста за границу.

За "пакет услуг" мошенники просили $10 тысяч

Во время обысков в помещениях дельцов и нелегальном цехе обнаружены фальшивые удостоверения, мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые использовали в преступной деятельности.

Теперь задержанные дельцы изучают соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении, продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме". Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, с 18 мая для мужчин изменятся правила пересечения границы, стало известно, без какого документа не выпустят.